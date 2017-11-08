ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Lifan в октябре реализовали 1820 автомобилей – это на 28% больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2017 года продажи Lifan составили 13094 машины, что на 5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.