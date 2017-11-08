В октябре продажи Lifan в России выросли на 28%
08.11.2017, 14:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Lifan в октябре реализовали 1820 автомобилей – это на 28% больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2017 года продажи Lifan составили 13094 машины, что на 5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает пресс-служба "Лифан Моторс Рус", бестселлером Lifan остаётся кроссовер Х60 – в октябре реализовано 710 таких автомобилей. На втором месте в модельном ряду марки идёт компактный кроссовер Х50 с показателем 553 проданных машины. Кроме того, в тройку лидеров вошёл седан Lifan Solano II, чей результат продаж составил 453 экземпляра.
Источник: Автостат