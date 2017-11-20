ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам октября 2017 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 473 тыс. единиц, что на 0,8% больше, чем годом ранее.

Лидером российского вторичного рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось свыше четверти от общего объёма. В количественном выражении это составляет 129 тыс. штук – на 0,1% меньше, чем год назад. Лучшей среди иномарок по-прежнему оказывается японская Toyota, чей показатель превысил 50 тыс. экземпляров (-2,7%). Замыкает тройку лидеров другой японский бренд – Nissan – с результатом более 25 тыс. машин (+1,2%).

Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек LADA 2114, на второй позиции в модельном рейтинге находится седан LADA 2107, третья строчка принадлежит Ford Focus, который снова стал лучшим среди иномарок с пробегом.