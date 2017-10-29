ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом "KIA Уверен" по итогам сентября реализовали 460 таких машин, что на 39% больше по сравнению с прошлым годом. За 9 месяцев 2017 года было реализовано 3427 сертифицированных автомобилей KIA с пробегом – на 154% больше, чем за январь - сентябрь 2016 года, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. В настоящее время в программе участвует 64 официальных дилера KIA в России.

Как отмечается, запуск новых, особых условий кредитования и страхования в рамках программы "KIA Уверен" сделал удобнее и доступнее приобретение сертифицированных автомобилей с пробегом. В сентябре 11% от общего числа сделок с использованием продуктов KIA Finance пришлось на сертифицированные автомобили с пробегом по программе "KIA Уверен".

В рамках программы "KIA Уверен" продаются только автомобили KIA в возрасте до 4 лет и с пробегом до 120 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезён в страну, реализован впервые у официального дилера KIA, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьёзных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.