Volkswagen Tiguan в августе стал лидером рынка SUV в Москве
19.09.2017, 11:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей в Москве по итогам августа 2017 года. Данное исследование охватывало сегмент кроссоверов и внедорожников и позволило составить рейтинг самых популярных таких машин в российской столице.
Согласно результатам исследования, в последний месяц лета самой продаваемой моделью на столичном рынке SUV стал Volkswagen Tiguan, показатель которого составил 433 экземпляра. Это в 3,6 раза больше результата годичной давности. На второе место опустился Hyundai Creta, который лидировал на протяжении нескольких месяцев подряд. В августе эту модель приобрели 374 жителя столицы – на 55% больше, чем год назад. Совсем немного уступил ей Nissan X-Trail (371 шт.; +12,5%), который и замкнул тройку лидеров.
Согласно результатам исследования, в последний месяц лета самой продаваемой моделью на столичном рынке SUV стал Volkswagen Tiguan, показатель которого составил 433 экземпляра. Это в 3,6 раза больше результата годичной давности. На второе место опустился Hyundai Creta, который лидировал на протяжении нескольких месяцев подряд. В августе эту модель приобрели 374 жителя столицы – на 55% больше, чем год назад. Совсем немного уступил ей Nissan X-Trail (371 шт.; +12,5%), который и замкнул тройку лидеров.
Источник: Автостат