В первый месяц осени самым популярным грузовиком в России стал Volvo FH, объём рынка которого составил 537 единиц, что в 7,4 раза больше, чем год назад. Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», эта модель впервые стала лидером продаж среди грузовых автомобилей в нашей стране. Второе место занял КАМАЗ-43118, показатель которого в сентябре достиг 512 экземпляров (+17,4%). На третьей позиции рейтинга расположился Mercedes-Benz Actros (432 шт.; +114,9%), на четвёртой – MAN TGS (398 шт.; +170,7%). На пятой строчке находится «ГАЗон NEXT» (397 шт.; +11,2%).