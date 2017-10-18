За последний месяц изменение цен произошло у 22 марок
18.10.2017, 11:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование цен новых легковых автомобилей, которое охватывало всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам исследования, за последний месяц цены изменились у 22 из них.
У целого ряда компаний корректировка цен коснулась нескольких моделей. Так, немецкая Audi повысила их у A3 Sportback (на 1,0 – 2,8%), A3 Sedan (на 1,0 – 2,7%), купе A5 (на 1,1 – 1,2%) и A5 Sportback (на 1,1 – 1,3%). Другой премиум-бренд – английский Land Rover – увеличил цены Range Rover (на 1,2 – 2,0%), Range Rover Sport (на 1,7 – 2,8%), Range Rover Evoque (на 1,6 – 3,2%), Range Rover Velar (на 1,6 – 2,8%), Discovery (на 1,9 – 3,5%) и Discovery Sport (на 1,3 – 2,6%).
Не остались в стороне и марки массового сегмента. К примеру, Hyundai незначительно поднял цены самых продаваемых своих моделей: седана Solaris на 0,5 – 0,7% и кроссовера Creta на 0,4 – 0,6%. Кроссовер Tucson получил новую комплектацию Active за 1449900 рублей, в связи с чем минимальная цена модели снизилась на 3,7%. Другой корейский бренд – KIA – повысил цену седана Rio на 1,1 – 1,5%. Кроме этого, прекратились поставки внедорожника Sorento без системы ЭРА-ГЛОНАСС, поэтому минимальная цена модели выросла на 1,2%.
У целого ряда компаний корректировка цен коснулась нескольких моделей. Так, немецкая Audi повысила их у A3 Sportback (на 1,0 – 2,8%), A3 Sedan (на 1,0 – 2,7%), купе A5 (на 1,1 – 1,2%) и A5 Sportback (на 1,1 – 1,3%). Другой премиум-бренд – английский Land Rover – увеличил цены Range Rover (на 1,2 – 2,0%), Range Rover Sport (на 1,7 – 2,8%), Range Rover Evoque (на 1,6 – 3,2%), Range Rover Velar (на 1,6 – 2,8%), Discovery (на 1,9 – 3,5%) и Discovery Sport (на 1,3 – 2,6%).
Не остались в стороне и марки массового сегмента. К примеру, Hyundai незначительно поднял цены самых продаваемых своих моделей: седана Solaris на 0,5 – 0,7% и кроссовера Creta на 0,4 – 0,6%. Кроссовер Tucson получил новую комплектацию Active за 1449900 рублей, в связи с чем минимальная цена модели снизилась на 3,7%. Другой корейский бренд – KIA – повысил цену седана Rio на 1,1 – 1,5%. Кроме этого, прекратились поставки внедорожника Sorento без системы ЭРА-ГЛОНАСС, поэтому минимальная цена модели выросла на 1,2%.
Источник: Автостат