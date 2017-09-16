ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование цен новых легковых автомобилей, которое охватывало всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам исследования, за последний месяц цены изменились у 20 из них.

Как отмечают эксперты агентства, некоторые компании ограничились корректировкой ценников только одной модели. Так, японский Mitsubishi поднял цену внедорожника Pajero на 1,7 – 1,8%. А корейские Hyundai и KIA повысили цену седанов Solaris (на 0,6 – 1,4%) и Cerato (на 0,8 – 1,0%) соответственно.

Но все же у большинства марок изменение цен затронуло несколько моделей. Например, японская Toyota подняла цены седана Camry на 0,9 – 5,1% и кроссовера RAV4 на 0,7 – 4,3%. Французский Citroen увеличил цену C4 Sedan на 1,2 – 2,1%, C4 Picasso на 1,0 – 1,2%, Grand C4 Picasso на 0,9 – 1,2%, минивэна Spacetourer на 2,3 – 3,8%.

Не остались в стороне и премиальные бренды. Так, японский Infiniti поднял цены хэтчбека Q30 на 2,3 – 7,7% и кроссовера QX30 на 0,9 – 2,6%, а также снизил цены седана Q50 на 4,9 – 19,4% и кроссовера QX60 на 2,5 – 8,8%. Английский Jaguar начал продажи седана XJ нового поколения с двумя величинами колесной базы и тремя двигателями по цене от 5990000 до 10061000 рублей. По сравнению с моделью предыдущего поколения минимальная цена выросла на 21,8%, а максимальная на 2,2%.