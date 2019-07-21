ИА «Ореанда-Новости» Обозреватель американского Business Insider Кэти Уоррен написала статью на сайте издания, в которой поделилась впечатлениями о московском ГУМ.

Корреспондент рассказала, что её впечатлила оригинальная архитектура и оформление ГУМа. Она отметила большое количество живых растений, куполообразный потолок из стекла и наличие магазина, оформленного в советском стиле.

Журналистка подчеркнула, что ГУМ выгодно отличается от известных американских торговых центров. Это «небо и земля», - написала Уоррен, отметив, в частности, уровень безопасности в ГУМ. В США ни в одном из ТЦ нет сканеров на входе.

ГУМ - крупный столичный торговый комплекс, являющийся памятником архитектуры.



