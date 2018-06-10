ОРЕАНДА-НОВОСТИ У каждого творца есть свои собственные источники вдохновения. У кого-то это природа и живописные виды. У других это музыка и звуки бушующих волн. У третьих это запахи и ощущения приятного летнего бриза на коже. У знаменитого английского дизайнера из великобританского города Флимби, который работает на не менее знаменитой обувной фабрике New Balance, таким источником служит кулинария. Как ни странно это прозвучит, но новые идеи приходят к англичанину после сытного обеда, который включает в своё меню блюда из той или иной страны.

В 2018 году взор звезды мод пал на далёкую и холодную, но от этого не менее прекрасную страну. Это произошло благодаря проходивших на тот момент в России крупным спортивным состязаниям. В результате дизайнеру удалось попробовать множество разных блюд, среди которых именно водка и икра понравились англичанину больше всего.

Новая линейка модной одежды получила название Caviar and Vodka (Икра и водка), в которой традиционно использовались исключительно премиальные материалы, а цвета были взяты у прекрасных российских блюд. Некоторыми пользователями интернета было подмечено, что благодаря схожей цветовой гамме новой коллекции с русской кухней, некоторым россиянам не придётся больше отстирывать икру с обуви, после ещё одной Новогодней вечеринки.

Благодаря русской водки и икре, свет увидели уже три модели кроссовок серии Made in UK. Вся обувь была сделана вручную на фамильной фабрике в Великобритании. В пэки эти модели уже были представлены. Белая 770-я модель, символизирует водку, черно-коричневая с характерными деталями 991-е, олицетворяет икру, а яркие 1500-е царского синего цвета с золотыми гранями является следствием встречи англичанина с знаменитой банкой чёрной икры.

Вся показанная обувь является гибридной и сделана на основе подошвы 900v3. Пока что новинку можно купить только в розничных магазинах. Она появилась в продаже со 2 июня. В России бренд представляет магазин «Цветной» и официальный сайт компании.