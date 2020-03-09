ИА «Ореанда-Новости». Атопроизводители заявили, что начнут поднимать цены из-за снижения стоимости нефти. Но происходить это будет поэтапно, так как ближайшие поставки застрахованы по валютным рискам.

По словам президента «Ассоциации российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева, ожидать резкого возвращения к курсу рубля в районе 60 единиц за доллар не стоит. Соответственно, производителям придётся пересмотреть ценники. Однако, сразу этого делать не будут. Кроме того, на запланированные поставки в ближайшие три-шесть месяцев уже точно не изменять стоимость. А затем, конечно, начнётся плавное повышение цен.

Моисеев отметил, что в марте ожидается рост продаж легковых автомобилей в связи с последними новостями обвала рынка нефти.