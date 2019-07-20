ИА «Ореанда-Новости» Газета The Wall Street Journal сообщила, что американское бюро кредитных историй Equifax согласилось взять на себя обязательство уплатить властям США около 700 миллионов долларов в связи с тем, что в 2017 году хакеры похитили сведения, касающиеся около 145 миллионов клиентов.

Журналисты сообщили, что, руководство Equifax близко к договорённости с федеральными регуляторами и властями ряда американских штатов. В соответствии с предложенными компанией условиям она уплатит компенсацию, а все разбирательства по этому делу будут прекращены. Бюро планирует учредить специальный фонд для выплаты компенсаций, а также принять необходимые меры для защиты персональных данных его клиентов.