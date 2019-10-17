ИА "Ореанда-Новости" Численность предприятий, занимающихся производством и выпуском продуктов питания, на территории города Екатеринбурга сократилась. Речь идёт о предприятиях малого и среднего бизнеса.

По информации, предоставленной председателем комитета мэрии города Екатеринбурга по товарному рынку Еленой Чернышёвой, за восемь лет (с 2010 по 2018 годы) количество предприятий, занятых выпуском продовольственных товаров, сократилось почти в два раза. Так, в 2010 году было зарегистрировано семьдесят восемь компаний, в прошлом году – уже сорок три компании. Такая информация прозвучала в ходе проведения заседания координационного совета стратегического развития уральской столицы.

Елена Чернышева назвала и причины такого сокращения. Одна из них заключается в том, что большинство предприятий перевели свои производственные мощности на территорию Екатеринбургской агломерации. Однако, есть и такие предприятия, которые вынуждены были закрыться из-за собственной нерентабельности. Комитет по товарному рынку обнародовал собственные сведения, согласно которым стало известно, что объём реализованных товаров местного производства в прошлом году был равен пятидесяти пяти с половиной миллиардов рублей. Елена Чернышёва добавила, что многие екатеринбургские бренды стали известны за пределами не только области, но и государства в целом. Что касается поставок в российские регионы, то местные производители представлены от Калининграда до Хабаровска. Если говорить о зарубежных поставках, то здесь, в основном, лидируют государства Содружества Независимых государств, например, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения и Таджикистан.