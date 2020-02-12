ИА «Ореанда-Новости». На месте шести особняков, расположенных в московском районе Патриарших прудов, хотят построить новый девятиэтажный жилой комплекс. Активисты и защитники старой Москвы вместе с местными жителями выступают против сноса домов. А вот представители бизнеса и власти уверяют, что никакой ценности построенные в 90-е года прошлого века дома не представляют. А новые дома – это дополнительные 20 квартир для проживания в комфортных условиях.

11 февраля прошли публичные слушания по делу застройки Москвы. Обсуждался снос с последующим строительством новых домов шести зданий в Большом Палашёвском переулке.

Это особняки, выполненные в стиле традиционной для старой Москвы архитектуре. Но власти и представители строительных компаний представили данные, в соответствии с которым они были построены меньше 30 лет назад, поэтому никакой исторической ценности не представляют и могут быть снесены.

В свою очередь, защитниками Москвы и местными жителями были предоставлены другие данные, которые доказывают, что время застройки этого района относится к концу XIX века.

Решение по этому вопросу пока не принято.