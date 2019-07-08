ИА «Ореанда-Новости» Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, в котором предусматривается наложение на Россию обязанности отменить запрет на производство и реализацию слабоалкогольных тонизирующих напитков.

Данный акт направлен на отмену ограничений, введённых в России с начала 2018 года. В нём указывается на одно из положений Договора о Евразийском экономическом союзе 2014 года, который устанавливает, что продукция, соответствующая техническим регламентам Союза, без каких-либо ограничений выпускается в обращение на территории государств Союза. Таким образом, алкогольные энергетики, к которым применимы технические регламенты «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности алкогольной продукции», не подлежат регулированию российскими законами.

Представители Минфина РФ не согласились с позицией ЕЭК, подчеркнув, что в подобных случаях в случае возникновения угроз для здоровья населения государство должно устанавливать более строгие – по сравнению с международными – правила.