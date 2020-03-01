ИА «Ореанда-Новости».Эксперты опубликовали список самых популярных продуктов, которые покупают россияне на Масленицу. Первые строчки заняли безглютеновая мука, кокосовое молоко и фермерские продукты.

На 120% увеличились продажи яиц, муки, молока, сметаны, сгущенки и варенья. Эксперты отметили, что популярность здорового образа жизни повлияла и на корзину покупателя в праздничный период. Россияне стали больше экспериментировать, заменять привычные продукты на более полезные, не совсем традиционные.

Например, обычную муку по популярности обошла безглютеновая. Чаще всего такую муку выбирают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и Екатеринбурге. Как правило, это рисовая или овсяная. Кроме того, обычное молоко многие заменили кокосовым или миндальным.

Если говорить о джемах, сметане и сгущенке, то наиболее популярным стало варенье из морошки, шишек сосны, облепихи и малины.

Интересно, что спрос вырос не только на продукты питания, но и на сковородки, миксеры, блинницы и мультиварки.