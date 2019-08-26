Такие выводы сделали аналитики одной из консалтинговой компании.

Специалисты компании «Логистика. Бизнес. Решения» посчитали за счёт каких факторов стоимость цветочных букетов вырастет к 1 сентября. Во-первых, вырастут закупочные цены, которые, в свою очередь, будут зависеть от спроса у владельцев плантаций. Во-вторых, определённый процент роста стоимости цветов зависит и от компаний, предоставляющих услуги по их перевозке и доставке. Эксперты прогнозируют, что по сравнению с прошлым годом этот вид услуг может вырасти в среднем до пяти – семи процентов.

Таким образом, получается, что двадцать процентов наценки принадлежит увеличению спроса и решениям, посвящённым перевозкам товара. Ещё такой же процент накидывают оптовые продавцы. И ещё тридцать процентов составит наценка у продавцов, занятых в розничной торговле. В целом, общая стоимость цветов к началу осени подорожает на семьдесят процентов.

По информации, предоставленной главой консалтинговой компании «Логистика. Бизнес. Решения» Вячеславом Белобжецким, общий объём цветочного рынка в стране составит около двухсот миллионов рублей. Именно такой показатель ожидают аналитики в конце текущего года. Ожидается также и рост – по сравнению с 2018 годом он составит от пяти до десяти процентов.

Стоит также отметить, что чаще всего цветы в Россию привозят из Голландии – тридцать три процента закупок приходится на эту страну. Далее располагаются Кения и Эквадор, у них двадцать девять и двадцать пять процентов, соответственно. Определённый процент закупок принадлежит Колумбии (девять процентов) и Израилю (два процента).