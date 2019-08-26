ИА "Ореанда-Новости" Накануне Дня знаний цветы на российских прилавках подорожают приблизительно на семьдесят процентов. Такие выводы сделали аналитики одной из консалтинговой компании.

Специалисты компании «Логистика. Бизнес. Решения» посчитали за счёт каких факторов стоимость цветочных букетов вырастет к 1 сентября. Во-первых, вырастут закупочные цены, которые, в свою очередь, будут зависеть от спроса у владельцев плантаций. Во-вторых, определённый процент роста стоимости цветов зависит и от компаний, предоставляющих услуги по их перевозке и доставке. Эксперты прогнозируют, что по сравнению с прошлым годом этот вид услуг может вырасти в среднем до пяти – семи процентов.

Таким образом, получается, что двадцать процентов наценки принадлежит увеличению спроса и решениям, посвящённым перевозкам товара. Ещё такой же процент накидывают оптовые продавцы. И ещё тридцать процентов составит наценка у продавцов, занятых в розничной торговле. В целом, общая стоимость цветов к началу осени подорожает на семьдесят процентов.

По информации, предоставленной главой консалтинговой компании «Логистика. Бизнес. Решения» Вячеславом Белобжецким, общий объём цветочного рынка в стране составит около двухсот миллионов рублей. Именно такой показатель ожидают аналитики в конце текущего года. Ожидается также и рост – по сравнению с 2018 годом он составит от пяти до десяти процентов.

Стоит также отметить, что чаще всего цветы в Россию привозят из Голландии – тридцать три процента закупок приходится на эту страну. Далее располагаются Кения и Эквадор, у них двадцать девять и двадцать пять процентов, соответственно. Определённый процент закупок принадлежит Колумбии (девять процентов) и Израилю (два процента).