ИА «Ореанда-Новости». В закон «О государственной регистрации недвижимости» были внесены поправки. Изменения направлены на использование электронной цифровой подписи (ЭЦП) при передаче недвижимости.

Но после ведения законопроекта были обнаружены слабые места ЭЦП, их стали использовать злоумышленники. Система должна защищать владельца недвижимости.

По заявлению Глеба Акимова – эксперта рынка недвижимости, сейчас на территории страны действую сотни электронных сертификатов. Многие оформлены по быстрому методу. Для ЭЦП не требуется посещения офиса. Процедура производится при наличии скана паспорта.

Отсутствия требования личного присутствия на законодательном уровне является одним из первых звеньев для развития мошенничества в данной системе.

Одним из способов защиты является оформления заявления о невозможности передачи документа с ЭЦП без личного присутствия.