ИА «Ореанда-Новости» Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который даёт администрациям субъектов Федерации возможность вводить запрет на продажу спиртных напитков в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, на основании ходатайства жильцов. Данная мера может быть применена лишь к заведениям, не располагающим залами для обслуживания клиентов площадью от 20 квадратных метров.

Ранее о поддержке инициативы сообщил Роспотребнадзор, в его пресс-службе отметили, что к ним поступают жалобы на работу подобных заведений.

В то же время Ассоциация малоформатной торговли выступила против указанных ограничений. Глава объединения Владлен Максимов указал на то, что в российских городах «попросту нет отдельно стоящих помещений, в которых могли бы располагаться объекты цивилизованного бизнеса».