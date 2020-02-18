ИА «Ореанда-Новости» . Члены Государственной думы России на очередном заседании в первом чтении рассмотрели поправки к закону о защите потребителей. Согласно поправкам, интернет-агрегаторы могут обязать принимать к оплате за товары или оказанные услуги карту «Мир». Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещённому на официальном сайте нижней палаты.

В настоящее время российские инструменты системы платёжных карт, в том числе и карту «Мир», обязаны принимать все продавцы или исполнители услуг, чья выручка превышает 40 миллионов рублей. Кроме того, законодатели планируют постепенно снизить порог выручки с осени текущего года до 30 миллионов, а с 2021 года до 20 миллионов рублей.

Инициаторы поправок обосновали свою позицию возрастающим влиянием теневого рынка по продаже контрафакта за счёт организаций с маленьким уровнем дохода, которые используют при продаже только наличные средства.