ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба министерства экономики Грузии сообщила о том, что владельцам отелей в Аджарии, которые пострадали от уменьшения количества прибывающих из России туристов, будет оказана государственная поддержка. «Инициатива правительства подразумевает софинансирование процентной ставки кредита тем субъектам-предпринимателям, которые встали перед финансовыми проблемами», – сказано в сообщении.

Ранее владельцы крупных гостиниц и отелей семейного типа региона требовали оказать им финансовую поддержку и даже провели по этому поводу митинг.

Туристический поток из России в Грузию снизился из-за приостановления авиационного сообщения по инициативе Москвы в связи с массовыми акциями протеста в Тбилиси, которые начались 20 июня. С тех пор российские граждане отменили около 80 % гостиничных броней на грузинских курортах. Ущерб от уменьшения количества российских туристов на начало июля оценивался в 710 миллионов долларов.