ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Хорватия собирается повышать туристический налог на 25%. При этом хорваты рассчитывают на увеличение потока российских туристов в 2018 году.

Министерство туризма Хорватии сообщило, что собирается несколько изменить правила в отношении регионального туризма. Представители структуры заявили, что, скорее всего, увеличат размер туристического налога в следующем году, сделав его больше на двадцать пять процентов. Согласно источникам, таким образом в 2019 году турналог в восточноевропейской стране поднимется с восьми до десяти кун (с семидесяти девяти до девяноста девяти рублей, если брать в расчёт настоящий курс). Реформа коснется так или иначе всех юридических лиц, предоставляющих временное жильё, исключением остаются лишь кемпинги.

Есть информация, что в прошлом году прибыль от сборов этого налога составила четыреста шестьдесят четыре миллиона кун (более четырёх с половиной миллиардов рублей по нынешнему курсу), а все полученные таким способом с туристов деньги были направлены на развитие туристической инфраструктуры.

Но, даже с учётом увеличения размера туристического сбора на двадцать пять процентов, Хорватия будет находиться в нижней части рейтинга размеров налога среди стран Европы. Например, в Италии сбор составляет от 0,2 до 7 евро в сутки, в Португалии - с 1 до 2, в Греции - с 0,5 до 4 евро, а Испания берет с туристов от 0,5 до 4 евро в сутки. Если же совершить конвертацию, то настоящий налог в размере семи кун равен 0,95 евро, а возрастет он до десяти кун, что будет составлять 1,35 евро - и это максимально возможный будущий туристический налог в Хорватии.

Российские туроператоры утверждают, что такие изменения, скорее всего, отрицательно не повлияют на спрос россиянами путёвок в Хорватию. Сами же хорваты рассчитывают на то, что в текущем году поток российских туристов увеличится на двенадцать-пятнадцать процентов (в прошлом году он увеличился на одиннадцать процентов по сравнению с 2016 и составил сто тридцать три тысячи человек).