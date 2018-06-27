ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В продуктовых магазинах лекарства продавать не будут, ритейлеров не допустят к продажам медикаментов, отпускаемых без рецепта. Эту идею отвергли в правительстве.

Остановлены все разработки поправок в закон, согласно которым в аптеках и продуктовых магазинах можно продавать лекарственные средства, которые отпускаются без рецепта. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию от департамента социального развития. Это также подтвердили в пресс-службе вице-премьера страны Татьяны Голиковой.

При этом в пресс-службе вице-премьера отметили, что с предложением остановить разработку закона Министерство промышленной торговли обратилось к кабмину, так как законопроект вызвал ряд негативных отзывов. Также стоит отметить, что из правительства ушёл человек, который продвигал эту идею – Игорь Шувалов.



Напомним, с этой идеей в Министерстве промышленной торговли начали выступать ещё в 2009 году, а в 2016 году Шувалов поручил подготовить такой законопроект Министерству здравоохранения. Однако там не поддержали эту идею, тогда вопрос «заморозился». В конце августа прошлого года вопрос о продаже безрецептурных лекарств вновь подняли, тогда идею поддержал Минпромторг, они даже разместили свой вариант законопроекта на сайте в публичном доступе.



Согласно документу, торговые объекты могли получать лицензию на продажу лекарств, которые отпускаются без рецептов, это по версии ведомства будет способствовать развитию внутреннего фармрынка. Это также бы повысило доступность приобретения лекарств и снизило цены на них из-за повышения конкуренции среди торговых организаций.



Однако в фарминдустрии указали, что это может привести к опасной ситуации, когда тысячи аптек шаговой доступности будут вынуждены закрыться. По предположению гендиректора аптечной сети «Ригла» Александра Филлипова, который владеет 1,86 тысяч точек, такие нововведения закрыли бы половину его аптек.

Елена Неволина, директор Национальной фармацевтической палаты, сказала, что в таких условиях многие аптеки предпочли бы начать торговать продуктами.