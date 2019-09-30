ИА «Ореанда-Новости» Посол Саудовской Аравии в России Раид бин Халид Кримли заявил, что после введения туристических виз женщины из других государств получат возможность въезжать в ближневосточную страну без ограничений. «Что касается женщин, у нас нет никаких ограничений. Никаких особых требований, только по возрасту – начиная с 18 лет они могут обращаться за визой», – сказал дипломат. Не достигшие 18-летнего возраста девушки, смогут посещать королевство только в сопровождении взрослых.

Раид бин Халид Кримли также заверил, что для граждан России специальных ограничений на выдачу въездных виз не будет. Посол отметил, что все необходимые документы для организации прямого авиасообщения между двумя странами уже готовы.

Ранее стало известно о том, что Эр-Рияд намерен ввести туристические визы для граждан 49 государств, в том числе для россиян. Стоимость документа вместе с обязательной страховкой составит около 120 долларов США.

В Генеральном управлении по туризму Саудовской Аравии сообщили, что после начала работы новой визовой системы ожидается значительное увеличение туристического потока из России.