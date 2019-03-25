ИА «Ореанда-Новости» В Бишкеке тысячи местных жителей устроили давку в ожидании бесплатных бургеров, которые приготовит рэпер Тимати. Об этом сообщает Sputnik Киргизия. Певец прибыл в Киргизию, чтобы открыть новую точку своего ресторана Black Star Burger в одном из торговых центров.

В рамках открытия исполнитель пообещал угостить поклонников бургерами, которые он приготовит собственноручно.

В Центре экстренной медицины сообщили, что по состоянию на 18:46 (15:46 мск), пострадавших в результате давки пока нет.