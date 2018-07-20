ИА "Ореанда-Новости" Правительство Китайской Народной Республики выявило интерес в увеличении объемов импорта пшеницы и прочей зерновой продукции из РФ. Эти данные сообщила пресс-служба Россельхознадзора, после осуществления рабочей делегации в Китай.

Сегодня, 20 июля, прошли переговоры представителей Министерства Коммерции со стороны Пекина и Министерства Экономического Развития со стороны Москвы. Китайская сторона подчеркивает, что согласна осуществлять поставки из большинства регионов РФ, а не из отдельных – как это было ранее.

Согласно информации, обнародованной Россельхознадзором, КНР заинтересована в импорте не только пшеницы, но так же риса и рапса, сои и кукурузы. В 2017 году был выявлен спрос так же и на гречиху, семена льна и подсолнечник, а так же на овес. Предполагается, что экспорт будет разрешен из всех субъектов РФ.



В ближайшее время российская сторона должна предоставить всю необходимую информацию по производителям во всех субъектах России, условиям и так далее. После этого Пекин готов изучить фитосанитарные риски осуществления поставок из регионов. Последний этапом будет осуществление выездных инспекций представителями китайской стороны, которые ожидаются в 2019 году.

В Россельхознадзоре подчеркивают, что "речь идет не о согласовании 1-2 субъектов РФ, как было ранее, а всех регионов страны для поставок в Китай пшеницы, сои, кукурузы, риса, сои и семян рапса". Существует мнение, что заинтересованность Пекина в российской пшенице связано с активным проведением торговой войны между Китаем и США.

Ранее сообщалось, что в текущем сельскохозяйственном году экспорт зерна в Китай из Российской Федерации был увеличен в два раза. На начало мая 2018 года объем поставок зерновых в Китай превысил один миллион тонн.



Общий объем экспорта зерновых из РФ в 2017-2018 сельскохозяйственном году превысил 50 миллионов тонн. Такие показатели позволяют занимать лидирующие позиции на мировом рынке зерновых. Это стало результатом рекордных объемов урожая: более 135 миллионов тонн, включая почти 86 миллионов тонн пшеницы.