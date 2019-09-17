ИА «Ореанда-Новости» Премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян заявил о намерении довести товарооборот с Россией до уровня 200 миллиардов долларов и обратился с призывом расширять сотрудничество в инновационных сферах экономики.

«Для реализации этой цели нам нужны новые шаги», – сказал политик. Ли Кэцян обратил внимание на то, что в настоящее время около 70 % российско-китайского товарооборота составляют энергетические ресурсы. Премьер заверил, что власти Китая готовы к стратегическому партнёрству с северным соседом.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что в условиях торговой войны Пекина и Вашингтона Россия способна обеспечить Китаю замену по некоторым видам продукции. По его сведениям, сейчас товарооборот двух стран составляет 108 миллиардов долларов.