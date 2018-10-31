ИА «Ореанда-Новости» Производственный сектор Китая в октябре характеризуется самыми слабыми темпами роста за последние два года. Причина спада: замедление внутреннего и внешнего спроса, углубление трещин в экономике от усиливающейся торговой войны с Соединёнными Штатами Америки.

Беспокойство по поводу снижающегося роста Китая и его вероятного сопротивления глобальной экономике недавно отразилось на финансовыех рынкиах.

Официальный индекс PMI, который позволяет инвесторам во всём мире оценить условия ведения бизнеса в Китае в начале последнего квартала года, упал до 50,2 в октябре, что является самым низким показателем с июля 2016 года и снизился с 50,8 в сентябре.

Последние показатели предполагают дальнейшую динамику снижения роста китайской экономики, а ухудшение условий для бизнеса может побудить Пекин оказать большую политическую поддержку в дополнение к множеству недавних инициатив.

“Все цифры из публикации PMI Китая сегодня подтверждают широкомасштабное снижение экономической активности”, - сказал Раймонд Енг, главный экономист по Китаю, добавив, что условия для частного сектора "намного хуже", чем статистические данные.

Ранее экспорт Китая был довольно устойчивым, однако жёсткие пошлины США привели к разрыву в последние месяцы. Продолжающийся спад экспортных заказов может сказаться на всём производстве в целом.

Октябрь - первый полный месяц после вступления в силу последних американских тарифов. Вашингтон и Пекин ввели дополнительные тарифы на товары 24 сентября. Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю большим количеством обязанностей, в случае ведения нечестной торговой политики.

Если США выполнит своё обещание повысить тарифы на 25% в конце года, китайские экспортёры испытают большие проблемы.

"25-процентная тарифная ставка будет активирована в январе...Возможно, ослабление индекса PMI является предупреждающим знаком того, что должно произойти, хотя это ещё нет точных прогнозов”,-сказал Джулиан Эванс-Притчард, старший китайский экономист Capital Economics.

Глобальные политики по-прежнему обеспокоены более широкими последствиями протекционистской политики США.