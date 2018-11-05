ИА «Ореанда-Новости». На выставке в Шанхае премьер-министр Дмитрий Медведев оценил стенды с продукцией российских производителей. Наша облепиха пользуется популярностью у китайцев - и не только она.

Председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе своего официального визита в КНР посетил первую Китайскую международную импортную выставку, сообщает ТАСС. Выставка открылась 5 ноября и будет проводиться в Шанхае в течение этой недели. В числе прочих участников представлены наши производители - их стенды и оценил премьер.

Медведеву показали экспозиции компаний, которые работают в Сибири, на Дальнем Востоке, в центральной части России. Разновидностей продукции множество: представлена, например, винодельческая, мясная, масложировая, а также кондитерские изделия, лесные грибы и ягоды. Премьер задавал представителям компаний вопросы по поводу специфики товаров, поинтересовался, успешно ли развивается их сотрудничество с торговыми сетями Китая. Также он узнавал, чем помогает нашим производителям Российский экспортный центр, который в рамках выставки открывает в Шанхае своё представительство. Производители говорили с Медведевым на волнующие их темы - поставки сои, реализация мясопродукции.

Не обошлось и без угощений. Так, премьеру продемонстрировали старорусское блюдо - гусь, томлённый в печи. Кушанья исключительно из российских продуктов будут радовать и удивлять посетителей каждый день, всю неделю работы международной выставки.

На стенде с сибирскими товарами премьер-министру преподнесли набор продукции «для долголетия», в которую входят, в частности, экстракт чаги и кедровое молочко. Между тем оживлённый интерес китайцев отметили владельцы стенда с продуктами из облепихи. Как выяснилось, эта полезная ягода пользуется большим спросом у китайских потребителей. Дмитрий Медведев прокомментировал, что рынок достаточно велик, чтобы им заниматься, и что сам форум становится доказательством тому, что КНР не только занимается экспортом, но и готова приобретать импортные товары.