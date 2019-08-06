ИА «Ореанда-Новости» Минэкономразвития не одобрило инициативу запрета продажи спиртных напитков с содержанием алкоголя от 16,5 % гражданам, не достигшим возраста 21 года.

Соответствующий законопроект был предложен министерством здравоохранения. Теперь специалисты Минэкономразвития пришли к выводу, что подобное нововведение привело бы к значительным трудностям в работе розничных торговых точек, так как, не располагая специальной компьютерной программой, продавцы были бы вынуждены самостоятельно изучать крепость того или иного напитка и сопоставлять его с возрастом приобретателя. «Такое усложнение работы сотрудников на кассе может привести, с одной стороны, к росту ошибок продавцов, с другой стороны, к снижению скорости кассового обслуживания покупателей», – указано в отзыве министерства. Кроме того, обращается внимание на то, что введение данной меры, по всей видимости, обусловит рост теневого рынка алкоголя.