ИА «Ореанда-Новости» Минпромторг разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы. В числе прочего было предложено более не относить пиво и пивоваренную продукцию к алкогольным напиткам, в том числе в сфере общественного питания.

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году. С 2013 года начали действовать ограничения на продажу напитка в ларьках ночью.

В июле 2018 года Минпромторг предложил отменить данный запрет во отношении пива, сидра, пуаре и медовухи в алюминиевых банках. Производители пива ожидаемо поддержали инициативу министерства, однако Федеральная антимонопольная служба выдвинула возражения, связанные с недопустимостью ущемления интересов производителей других, отличных от алюминиевой, видов тары.

Теперь Минпромторг намерен направить новый проект стратегии на согласование в профильные министерства и ведомства.