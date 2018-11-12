ИА «Ореанда-Новости». Министерство здравоохранения поддержало введение 20-процентного налога на газированные напитки. Для потребителей это значит, что сладкие газированные напитки в России могут подорожать примерно на 20 процентов.

Ввести акцизы на такую «сладкую» продукцию предложил экспертный совет при правительстве, предложение прописано в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» (входит в нацпроект «Демография» – призван увеличить продолжительность жизни россиян). По мнению совета, повышение стоимости сладкой газировки будет способствовать переходу граждан на правильное питание, так как на сегодняшний день в России ожирением, вызванным в том числе употреблением газировки и фастфуда, страдает 2 млн человек. В Минздраве инициативу поддержали, сообщают «Известия».

Эксперты полагают, что в случае введения акциз на газировку, размер их должен составлять не менее 20 процентов от их розничной цены. До этого в России пищевые продукты акцизами не облагались. Сейчас акцизы взимаются только с производителей алкогольных напитков и этилового спирта. В случае введения налога на газировку, отныне 1 литр напитка в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.

В пресс-службе Минздрава отметили, что предложенные Экспертным советом меры рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения как эффективные при борьбе с неинфекционными заболеваниями.

«В этой связи мы поддерживаем такие ограничения», — подчеркнули в ведомстве, однако сообщили, что конкретные меры находятся на стадии обсуждения.

В 2017 году (по сравнению с 2016 годом) в России на шесть процентов стало больше людей, страдающих ожирением. Этому свидетельствуют данные Минздрава. Число пациентов, которым официально поставили этот диагноз, достигло 2 млн человек. То есть официально ожирение у 1,3 процента населения России.

В 2016 году возможность введения акциза на эту категорию товаров (5 рублей на 1 литр) также рассматривал Минфин. По подсчетам ведомства, такой сбор позволил бы увеличить поступления в бюджет в 2017 году на 25 млрд рублей, в 2018 году — на 27 млрд рублей. Однако инициативу «заморозили»: Минфин решил изучить опыт Великобритании, где уже практикуется подобный акциз.