ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральная налоговая служба России намерена с начала следующего года на протяжении полгода тестировать введение нового налога, которым будут облагаться самозанятые россияне, проживающие в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Об этом глава Федеральной налоговой службы России уведомил президента Владимира Путина во время встречи с ним.

Глава ФНС Михаил Мишустин сообщил, что тестирование нового налога начнётся в этих регионах с 1 января. В ведомстве создали удобный механизм для взаимодействия налоговой инспекции с гражданами, интерфейс механизма взаимодействия предполагает исполнить свои обязательства перед государством (Прим. ред. – оплатить новый налог) совершив всего один клик или нажав одну кнопку. При этом Мишустин отметил, что этим требованием будет отвечать уже созданное мобильное приложение, в котором необходимо будет зарегистрироваться, а уже потом оплачивать налог таким упрощённым способом.

Напомним, изначально предложение о введении подобного налога, который будут за свой профессиональный доход оплачивать самозанятые люди, поступило от Министерства финансов. Предполагается, что ставка налога будет три процента при оказании услуг обычным гражданам, и в два раза больше – шесть процентов при оказании услуг юридическим лицам. Изначально говорилось о том, что налог уже могут ввести в июле 2019 года, однако тестирование запускают намного раньше.

К самозанятым будут относится три категории работников – няни и сиделки, домработницы и репетиторы. В 2017-2018 году они были освобождены от уплаты НДФЛ, им нужно только уведомить налоговый орган о своей занятости. При этом 1 апреля 2018 года в налоговые органы о себе заявило только 1289 человек. Однако по подсчётам Росстата всего в России бизнес без регистрации ведут не менее 2,3 млн людей.



