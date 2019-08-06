ИА «Ореанда-Новости». Пряники, печенье и вафли стали самыми популярными сладостями среди россиян. Об этом свидетельствует анализ фискальных данных с кассовых аппаратов в отечественных супермаркетах и ​​магазинах.

Самые популярные сладости в России - печенье. Средняя цена на него осталась на уровне 2018 года и составила 150 рублей за килограмм. В этом году продажи печенья выросли на 4%.

Помимо печенья и пряников, шоколадные конфеты стали лидерами популярности среди россиян, чьи продажи выросли на три процента. Третья строка занята сахарной продукцией, четвертая - шоколадной пастой, пятая - выпечкой и пирожными. Кстати, средний килограмм торта обошелся в 398 рублей, что на 5% больше, чем в июле 2018 года.

Было проанализировано более 14,5 млрд. чеков.