ИА «Ореанда-Новости». Пряники, печенье и вафли стали самыми популярными сладостями среди россиян.  Об этом свидетельствует анализ фискальных данных с кассовых аппаратов в отечественных супермаркетах и ​​магазинах.

  Самые популярные сладости в России - печенье.  Средняя цена на него осталась на уровне 2018 года и составила 150 рублей за килограмм.  В этом году продажи печенья выросли на 4%.

  Помимо печенья и пряников, шоколадные конфеты стали лидерами популярности среди россиян, чьи продажи выросли на три процента.  Третья строка занята сахарной продукцией, четвертая - шоколадной пастой, пятая - выпечкой и пирожными.  Кстати, средний килограмм торта обошелся в 398 рублей, что на 5% больше, чем в июле 2018 года.

  Было проанализировано более 14,5 млрд. чеков.