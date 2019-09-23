ИА "Ореанда-Новости" В административном центре Чукотского автономного округа жители не могут приобрести куриные яйца. Этого необходимого в ежедневном рационе продукта питания нет ни в одном магазине города Анадырь. Напомним, что численность населения этого города составляет около шестнадцати тысяч человек.

Причина дефицита куриных яиц заключается в том, что местные производители зафиксировали у себя на производстве сбой в поставках. Купить яйца жители Чукотки могут только в ноябре. Региональные магазины получают куриные яйца из Приморья. Теплоход, который везёт этот продукт, причалит к берегам Чукотки только в начале следующего месяца. По информации, предоставленной директором магазина «Бриз» Людмилы Александровой, доставка куриных яиц осуществлялась всегда исключительно морским путём. В этом месяце объёмы поставок не меняли: их не увеличивали и не уменьшали. Ситуация, которая сложилась на птицефабриках, является относительно стандартной. Владельцы птицефабрик обновляют поголовье птиц практически каждые два года. Однако, на этот раз никто не ожидал, что будет такой высокий спрос на этот продукт. Поэтому чукотским жителям необходимо дождаться следующего загруженного теплохода только в конце ноября, подытожила Людмила Александрова.

Таким образом, дефицит куриных яиц на территории Чукотского автономного округа связан с небывалым повышенным спросом на этот продукт среди местного населения. Местная птицефабрика под названием «Северная», действительно, обновляет куриное поголовье. Новая партия куриных яиц ориентировочно поступит на прилавки анадырских магазинов только в конце осени.