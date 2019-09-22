ИА «Ореанда-Новости» Интернет-сервис Booking.com провёл опрос более 53 тысяч пользователей из 31 государства, в ходе которого респондентам предлагалось сообщить, какие аспекты во время туристической поездки для них наиболее важны.

Большинство представителей России указали «возможность расслабиться» (90 %), а также возможность «отвлечься от повседневных дел» (83 %). 47 % опрошенных ответили, что предпочитают места, где ещё не были их друзья. 42 % россиян считают важным «переживание приятных моментов из прошлого».

Желание отвлечься от повседневности популярно также среди туристов из Японии, Германии и Гонконга (66 %, 72 % и 80 % соответственно).

В то же время в ряде крупных азиатских стран – иные предпочтения. Многие туристы из Индии (77 %) и Китая (79 %) отметили возможность «пожить в простой обстановке». Для жителей Индонезии (75 %) и Филиппин (80 %) туризм является возможностью продемонстрировать свой высокий социальный статус.