06.07.2018, 21:52
Первое сотрудничество после длительного перерыва: Россия возобновила поставки пшеницы в Бразилию
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Первый раз за последние восемь лет Бразилия закупила партию пшеницы у Российской Федерации. Консалтинговая компания Trigo Farinhas отмечает: «У агрохолдинга «Содружество» было закуплено 25 тонн пшеницы, которые направлены на три мукомольных завода». В ближайшем будущем российские компании стремятся увеличить объемы экспортных поставок зерновых на бразильский рынок. Хотя еще в ноябре прошлого года Луиз Пачеко руководитель ведущей аналитической компании Trigo Farinhas в Бразилии) с уверенностью говорил, что импорт пшеницы из России принципиально невозможен в связи с низким качеством данного товара.
Конечно, это сравнительно небольшие объемы поставок, так как, в общем, на экспорт в 2018 году Россия отправит около 40 миллионов тонн. Такие показатели, согласно прогнозу Международного совета по зерну, обеспечат нашей стране первое место по экспорту пшеницы в мире. Нельзя не подчеркнуть, что последние несколько лет РФ увеличивает свое значение на мировом рынке пшеницы, превращаясь в одного из крупнейших экспортеров. Политика импортозамещения и санкции разнообразного характера обеспечили сильный толчок для развития этой сферы. Засухи в Бразилии и Аргентине, а так же сокращение посевных площадей под пшеницу в США могут стать отличным поводом для возобновления российского экспорта в эти страны.
Запрет на импорт пшеницы в Бразилию из России был снять еще в декабре 2017 года. Однако главным поставщиком пшеницы в эту южноамериканскую страну до сегодняшнего времени являлась Аргентина. В течение некоторого времени Бразилия так же закупала зерновые в США. Российско-бразильские отношения, связанные с поставкой пшеницы остановились еще в 2010 году, когда Бразилия 29 тысяч тонн зерновых. На сегодняшний день по оценкам экспертов импортные потоки зерновых в Бразилию составляют примерно 6,5 миллионов тонн в год.
До сих пор не известны названия заводов латиноамериканской страны в которые была направлена пшеница, отмечается лишь, что те расположены на северо-востоке страны. Сроки поставки зерновых так же не разглашаются. Неизвестные источники сообщают, что отправленная в Бразилию пшеница может быть перепродана Аргентине, которая страдает от небывалой засухи и экономического кризиса.
Правительства Бразилии и РФ ведут переговоры по вопросу более активного сотрудничества. Латиноамериканское государство планирует, всвою очередь, возобновить поставки мяса в Россию.
Конечно, это сравнительно небольшие объемы поставок, так как, в общем, на экспорт в 2018 году Россия отправит около 40 миллионов тонн. Такие показатели, согласно прогнозу Международного совета по зерну, обеспечат нашей стране первое место по экспорту пшеницы в мире. Нельзя не подчеркнуть, что последние несколько лет РФ увеличивает свое значение на мировом рынке пшеницы, превращаясь в одного из крупнейших экспортеров. Политика импортозамещения и санкции разнообразного характера обеспечили сильный толчок для развития этой сферы. Засухи в Бразилии и Аргентине, а так же сокращение посевных площадей под пшеницу в США могут стать отличным поводом для возобновления российского экспорта в эти страны.
Запрет на импорт пшеницы в Бразилию из России был снять еще в декабре 2017 года. Однако главным поставщиком пшеницы в эту южноамериканскую страну до сегодняшнего времени являлась Аргентина. В течение некоторого времени Бразилия так же закупала зерновые в США. Российско-бразильские отношения, связанные с поставкой пшеницы остановились еще в 2010 году, когда Бразилия 29 тысяч тонн зерновых. На сегодняшний день по оценкам экспертов импортные потоки зерновых в Бразилию составляют примерно 6,5 миллионов тонн в год.
До сих пор не известны названия заводов латиноамериканской страны в которые была направлена пшеница, отмечается лишь, что те расположены на северо-востоке страны. Сроки поставки зерновых так же не разглашаются. Неизвестные источники сообщают, что отправленная в Бразилию пшеница может быть перепродана Аргентине, которая страдает от небывалой засухи и экономического кризиса.
Правительства Бразилии и РФ ведут переговоры по вопросу более активного сотрудничества. Латиноамериканское государство планирует, всвою очередь, возобновить поставки мяса в Россию.
Источник: ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ
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