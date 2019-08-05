ИА «Ореанда-Новости» Правительство Китая дало государственным компаниям поручение прекратить ввоз сельскохозяйственной продукции из США. Это произошло в связи с очередным обострением торговой войны, разразившейся между Пекином и Вашингтоном.

Информационное агентство Bloomberg сообщило, что предприятия китайского агропромышленного комплекса уже выполнили правительственное распоряжение и теперь ожидают итогов посвящённых этой проблеме переговоров между двумя государствами.

1 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом намерен с 1 сентября ввести новые пошлины в размере 10 % на китайские товары стоимостью 300 миллиардов долларов. В качестве одной из причин принятия такой меры американский лидер указал то, что Китай не выполнил обещание увеличить объём поставок сельскохозяйственной продукции из США.