Правительство РФ подготовило план поддержки магазинов в случае нехватки продуктов
ИА «Ореанда-Новости». Российские власти планируют активно поддерживать торговые организации, если в стране сложится ситуация с нехваткой продукции. По плану Правительства, органы власти страны, ответственные за поддержание стабильной экономической и торговой обстановки, должны будут представить методику поддержки ритейлеров 20 марта.
В стандартный перечень необходимых товаров вошли крупы, мясные продукты, птица, молочные продукты и хлеб. В случае необходимости магазины будут получать специальные льготы по условиям кредитов для формирования дополнительных запасов продуктов питания. Так, на полках торговых точек появится достаточное количество товаров, которые удовлетворят потребности населения.С целью формирования дополнительных резервов продукции многие заводы и склады на территории России уже перешли на круглосуточный график работы. По заверению Правительства, в государстве не наблюдается дефицита товаров, а ситуация на национальном рынке остаётся стабильной.
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