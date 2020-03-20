ИА «Ореанда-Новости» . Российские власти планируют активно поддерживать торговые организации, если в стране сложится ситуация с нехваткой продукции. По плану Правительства, органы власти страны, ответственные за поддержание стабильной экономической и торговой обстановки, должны будут представить методику поддержки ритейлеров 20 марта.

В стандартный перечень необходимых товаров вошли крупы, мясные продукты, птица, молочные продукты и хлеб. В случае необходимости магазины будут получать специальные льготы по условиям кредитов для формирования дополнительных запасов продуктов питания. Так, на полках торговых точек появится достаточное количество товаров, которые удовлетворят потребности населения.

С целью формирования дополнительных резервов продукции многие заводы и склады на территории России уже перешли на круглосуточный график работы. По заверению Правительства, в государстве не наблюдается дефицита товаров, а ситуация на национальном рынке остаётся стабильной.