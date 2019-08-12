ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе оценил потери туристической отрасли страны от уменьшения количества прибывающих из России путешественников в связи с антироссийскими выступлениями в июне 2019 года.

«По данным на июль туристический сектор потерпел ущерб до 60 миллионов долларов, однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария, когда по сравнению с аналогичными данными прошлого года туризм вырос на 40 %», – сказал глава кабинета министров, выразив надежду, что в будущем страна вернёт прежнюю динамику роста в данном секторе. Бахтадзе подчеркнул, что для этого следует оказывать поддержку всем предпринимателям, работающим в отрасли туризма.

Статистические данные грузинской стороны свидетельствуют о том, что в 2018 году 21 % туристического потока в Грузию было обеспечено российскими гражданами.