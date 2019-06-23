ИА «Ореанда-Новости» Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала мнение, что политическая ситуация не должна влиять на посещение страны российскими туристами.

«Туристы должны приезжать в Грузию, потому что любят эту страну», – сказала глава государства, подчеркнув, что решение «проблем, лежащих в основе произошедших событий», – это дело политиков, а не обычных людей.

22 июня президент России Владимир Путин в связи с волнениями в Грузии издал указ о запрете организации полётов в закавказскую республику российскими авиакомпаниями. Туристическим агентствам было рекомендовано воздержаться от продажи путёвок в Грузию. Правительству России было поручено организовать возвращение соотечественников на родину.

Специалисты Ассоциации туроператоров России оценивают численность организованных российских туристов, находящихся на территории Грузии, в 5–7 тысяч человек. При этом предпринявших самостоятельные поездки в два-три раза больше.