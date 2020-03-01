ИА «Ореанда-Новости». Погибшие в бассейне молодые люди нарушили правила использования сухого льда. Именно это сало причиной смерти, по словам одного из сотрудников завода по изготовлению сухого льда Олега Уланова.

Празднование дня рождения блогера Екатерины Диденко в пятницу вечером в одном из банных клубов Москвы закончилось смертью троих людей. Ещё четыре человека госпитализированы, находятся под присмотром врачей. Молодые люди решили создать эффект тумана в бане, бросив тридцать килограммов льда в бассейн. Это и стало причиной трагедии.

Сотрудник завода по изготовлению сухого льда, уверен, что молодые люди сами обрекли себя на смерть, пригнув в бассейн с сухим льдом. В такой физической реакции при соединении воды, температура которой 20 градусов, и льда с температурой минус 70 нет ничего удивительного. Разница в градусах заставила испаряться концентрированный углекислый газ, попавший в лёгкие. Над водой просто застыло облако углекислого газа без примесей, воздуха, пригодного для жизни, там не осталось. Ничего почувствовать молодые люди не успели, так как газ не имеет цвета и запаха.

Но Олег Уланов отметил, что при соблюдении правил использования и в небольших количествах сухой лёд абсолютно безопасен. Участники вечеринки не рассчитали соотношение воды и льда.