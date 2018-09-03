ИА «Ореанда-Новости». Зерновые компании и производители хлебо-булочной продукции составили прогноз на октябрь этого года и пришли к выводу, что цены на хлеб в стране могут вырасти на десять процентов. Об этом пишут «Известия».



Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» сообщил, что розничные цены на хлеб из высокосортной пшеничной муки могут увеличиться на десять процентов. Уже сейчас некоторые поставщики ведут переговоры с торговыми операторами о пересмотре закупочных цен.

Востриков отметил, что подорожание хлеба неизбежно по объективным причинам: средние цены на пшеницу в августе выросли по сравнению с июлем этого года и с августом прошлого.

На данный момент пшеница третьего класса сейчас стоит около 12 рублей за один килограмм, в то время, как в начале августа ее продавали за 10 рублей, а в августе прошлого года – за 9 рублей. Директор «Руспродсоюза» отметил, что и по остальным видам сырья наблюдается аналогичная динамика. Он пояснил, что стоимость зерна зависит от биржевых цен на него, прогнозов по урожайности и изменения курса валют.

— В прошлом году у нас было значительное перепроизводство зерна, и соответственно, оно стоило дешево. В этом году прогнозы по урожаю меньше, поэтому зерно, и, в частности, пшеница будет стоить несколько дороже. Вслед за зерном дорожает мука, отгрузочная цена которой уже увеличилась с 15 до 16 рублей за 1 кг с начала августа. С середины сентября аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение до 18–18,5 рублей за килограмм, – пояснил эксперт.

Так как цены на муку составляет 30 процентов себестоимости хлеба, то это отразится и на цене хлеба.

Другой эксперт, вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, считает, запланированный рост НДС также повлияет на стоимость хлеба, ведь НДС заложен в цены на услуги ЖКХ и на топливо. Он прогнозирует, что цены на хлебные продукты могут вырасти к концу осени на пять процентов.

В пресс-службе Минсельхоза заявили, что стоимость хлеба будет зависеть от цен на материально-технические ресурсы. Эта взаимосвязь сохранится до конца текущего года и начало следующего.