10.01.2020, 13:27
"Пятёрочка", которая была закрыта из-за крыс, занята устранением нарушений
ИА «Ореанда-Новости» В настоящий момент устраняются нарушения в одном из магазинов сети "Пятёрочка", работа которого была временно приостановлена по причине нашествия крыс. О проведении работ по устранению нарушений заявлено РИА Новости представителем X5 Retail Group - компании, которая управляет сетью "Пятёрочка".
Источник агентства заявил, что в магазине в настоящий момент проводятся работы по устранению выявленных нарушений.
В четверг санитарный врач Ирина Тарасенко заявила РИА Новости о том, что на северо-востоке столицы России по причине нашествия крыс временно закрыт магазин "Пятёрочка".
Эксперт заявила, что представителями санитарного ведомства были осмотрены помещения магазина, расположенного на улице Бестужевых владение 11а. Осмотр показал неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние данного магазина.
Источник агентства заявил, что в магазине в настоящий момент проводятся работы по устранению выявленных нарушений.
В четверг санитарный врач Ирина Тарасенко заявила РИА Новости о том, что на северо-востоке столицы России по причине нашествия крыс временно закрыт магазин "Пятёрочка".
Эксперт заявила, что представителями санитарного ведомства были осмотрены помещения магазина, расположенного на улице Бестужевых владение 11а. Осмотр показал неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние данного магазина.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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