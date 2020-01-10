О проведении работ по устранению нарушений заявлено РИА Новости представителем X5 Retail Group - компании, которая управляет сетью "Пятёрочка".Эксперт заявила, что представителями санитарного ведомства были осмотрены помещения магазина, расположенного на улице Бестужевых владение 11а. Осмотр показал неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние данного магазина.