Компания стала первой среди всех российских производителей, которая решилась на подобный шаг.

Сама реклама представляет собой фотографию, на которой изображена модель в традиционном для восточной культуры платке тёмно-синего цвета. Под фотографией была опубликована подпись, в которой говорится о том, что компания Gloria Jeans рада любому покупателю, независимо от пола, расы, религии и так далее.

Новая реклама Gloria Jeans стала незамедлительно предметом споров среди российских покупателей. В комментариях под публикацией звучат слова о том, что это только отпугивает потребителей ходить в этот магазин. Большая часть комментаторов сочла публикацию неуместной именно на территории России – демонстрация платка идёт вразрез с религией, которая распространена в государстве. Некоторые недоумевали, почему в мусульманских странах не рекламируют европейский стиль в одежде.

По информации, предоставленной основателем Gloria Jeans Владимиром Мельниковым, авторы рекламного ролика преследовали совершенно иные цели. Тот факт, что в России проживает большое число национальностей и стало стимулом такого выбора модели в рекламе. Девушка в традиционном мусульманском платке – это прежде всего дань уважения другим народностям, а не прямая демонстрация преобладания какой-либо религии, заключил Владимир Мельников.

Стоит отметить, что ранее компания Gloria Jeans вновь использовала образ девушки в традиционном исламском головном платке в рекламных целях. 14 августа на YouTube-канале компании появился видеоролик, в котором кроме других моделей была продемонстрирована девушка, облачённая в традиционный платок.