ИА «Ореанда-Новости» Агентство Reuters, ссылаясь на данные аналитиков Федеральной резервной системой США, сообщило, что неопределенность торговой политики, обусловленная продолжающейся торговой войной между Америкой и Китаем, может привести к тому, что мировая экономика к началу 2020 года потеряет около 850 миллиардов долларов.

Специалисты в числе прочего изучили газетные публикации, посвящённые этой теме, и пришли к выводу, что неопределенность торговой политики «поднялась до уровня, невиданного с 1970-х годов». Указывается, что такая неустойчивость отрицательно влияет на экономическую активность, поскольку компании снижают темпы производства и уменьшают объёмы инвестиций. Эксперты подсчитали, что воздействие данного фактора приведёт к снижению общемирового ВВП на величину около 1 %.

Reuters сообщает, что в настоящее время ВВП США оценивается в сумму около 20 триллионов долларов, мировой ВВП – в сумму около 85 триллионов. Таким образом, прогнозируемые потери составят 200 миллиардов и 850 миллиардов долларов соответственно.