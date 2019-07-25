ИА «Ореанда-Новости» Ассоциации компаний розничной торговли и интернет-торговли направили главе Банка России Эльвире Набиуллиной письмо, в котором указано, что крупные ритейлеры рассматривают возможность отказа от участия в проекте системы быстрых платежей (СБП), которая, в частности, даст возможность оплачивать покупки и услуги при помощи QR-кодов.

Центральный банк установил тарифы в 0,2–0,7 % от суммы оплаченных через систему покупок и услуг, и их размеры не устраивают авторов обращения.

СБП, как считают ритейлеры, должна укрепить конкуренцию на рынке платежей и сделать приём безналичных дешевле. Сейчас за приём карт торговые точки платят банкам 1–3 % от суммы операций, а для отдельных категорий, например для продовольственных торговых сетей с большим оборотом, применяется ставка менее 1 %.