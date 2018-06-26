ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Роскачество создало список, где лучше всего выпечка. В исследовании хлеб проверяли по 50 показателям, поэтому перед походом в магазин, обязательно обратите внимание на этот список.

Ведомство выяснило, что что 86 процентов хлеба на прилавках в магазинах соответствует всем нормам качества, и только 14 процентов не справилось с нормами и имеет недостатки.

В документе, которое опубликовало Роскачество на своём сайте отмечено, что исследование было длительным – около года, в нём проверили 176 брендов хлеба, которые производятся в 62-х регионах страны. Всего каждый бренд протестировали на соответствие 50 показателям. В них входило качество, безопасность, наличие фосфатов и пестицидов, а также влажность, клейковина и состав продукта на натуральность.

По ГОСТУ выпекают 80 процентов проверенной продукции. При этом лидерами отметили Саратовскую область, Воронежскую и Ставрополье. Неплохо справляются пекари в Ленинградской, Тамбовской, Владимирской и Челябинской области, также на уровне хлеб в Краснодарском крае.

По столице сказано, что 58 процентов продукции отмечено высоким качеством, а вот в Петербурге его намного больше – там нарушений специалисты не нашли в хлебе.

Обычно среди нарушений, найденных в продукции были:

Содержание токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов;

Наличие плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов;

Несоответствие нормативам по влажности, консистенции или кислотности.

Эта продукция с нарушениями была изъята из оборота.

Специалисты рекомендуют при выборе хлеба обращать внимание на корочку, она должна быть румяной, но не подгоревшей, без пятен, если есть пятна «мучного» цвета, это говорит о плесени – она уже завелась. Липкий мякиш тоже указывает на плесень. Хлеб, который после надавливания долго возвращается к исходной форме, содержит много разрыхлителя, его лучше не брать.



