ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Только 82 из 53 проверенных видов сливочного масла соответствовали всем критериям и установленным к качеству требованиям. По данным ведомства, почти 26 процентов проверенного масла, которые можно встретить на полках в магазинах по всей России, имеют какие-либо нарушения. У 13,6 процентов в составе обнаружились немолочные жиры. Всего Роскачество совместно с Роспортебнадзором и Россельхознадзором изучили 70 процентов этого рынка.

Можно сказать, что половина того масла, которое вы можете купить сегодня, соответствует необходимому качеству, а четверть – даже лучше по качеству, чем ГОСТы. В этом «элитном списке» 19 брендов.

Заключение ведомства такое: 25,59 процентов масла имеют нарушения различной степени сложности, 13,56 процентов – фальсифицированы немолочными жирами. Все испытуемые марки были проверены по 23 критериям. Основное, что входило в оценку – наличие следов антибиотиков, кишечной палочки, плесени, дрожжей и процентного содержания жира, которое изготовители обычно пишут на упаковке. Восемь марок «напортачили» в этих показателях. Вероятно, причиной послужило низкое качество исходного сырья или неправильное хранение продукции.

Напомним, согласно законодательству РФ, маслом могут называться только бренды, где отсутствуют немолочные вещества. Если есть растительный заменитель – это уже спред. В десяти продуктах были найдены растительные жиры, а на упаковке не было слово «спред».

Перечисляем эти бренды: «Башкирское», «ТД Сметанин», «Аппетитно Круглый год», «Крестьянское из Башкирии», «Буденновскмолпродукт», «Волжаночка», «Сулимовское», «Серышевский», «Лав продукт», «Сулимовское» и «То, что надо».

В ближайшее время Роскачество обещало рассказать о результатах проверки творога и молока, исследование на этих продуктах уже проведено.