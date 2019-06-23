ИА «Ореанда-Новости» Роспотребнадзор на своём официальном сайте проинструктировал потребителей в отношении выбора спиртных напитков.

Специалисты ведомства рекомендуют приобретать алкоголь только в стационарных торговых точках, у которых есть соответствующая лицензия, размещённая в доступном для покупателей месте. Роспотребнадзор особо предостерегает граждан от покупки спиртного у частных лиц, в павильонах, киосках, а также через Интернет.

Также рекомендовано уделять внимание стоимости алкогольных напитков. Минимальная розничная цена на водку должна составлять не менее 205 рублей за поллитра, на коньяк – не менее 371 рубля за тот же объём.

На упаковке должна быть неповреждённая федеральная марка (для российских напитков) либо акцизная марка (для напитков иностранного производства). Штрихкод должен содержать сведения о производителе, наличии лицензии и дате розлива.