ИА "Ореанда-Новости" Россельхознадзор решил ограничить поставки молока в Россию из Белоруссии. Под запрет попадает продукция трех крупных компаний страны-партнера: «Данон Пружаны», Минского молочного завода и ​Несвижского завода детского питания. Причиной ограничений стали нарушения ветеринарно-санитарных норм. Согласно проведенным лабораторным исследованиям в продукции данных предприятий превышена масса доли нитратов. Предполагается, что эти временные ограничения официально вступят в силу с 16 июля текущего года.

Сергей Данкверт - руководитель Россельхознадзора – отмечает, что были так же обнаружены несовпадения в документации: реальные поставки в Россию отличаются от заявленных на производстве. Так, мощности некоторых белорусских предприятий существенно ниже фактически зарегистрированных. Это свидетельствует о том, что часть товаров производится нелегально и поставляется в РФ по ложным документам. Это подтверждает размышления о том, что данные предприятия не проходили полный контроль.

Глава Россельхознадзора подчеркнул, что Россия не планирует полностью открывать собственный рынок молока для импорта. Однако официальные переговоры с замминистра сельского хозяйства республики Беларусь завершились подписанием договора двустороннего сотрудничества и взаимным снятием общих ограничений на торговлю молочной продукцией.

Сергей Данкверт отметил возможность снятия временных ограничений для компаний ОАО "Молочные горки" и СООО "Белсыр". Поставки могут быть возобновлены с 16 июля под гарантией Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии. Так же буду сняты ограничения на поставки мяса двух предприятий.

В начале прошлого месяца Россия ограничила ввоз белорусского молока в таре более 2,5л.

Напомним, что в марте текущего года Россельхознадзор намеревался ограничить импорт молочных продуктов по причине выявления в продукции остаточных следов лекарств, однако эта проблема была ликвидирована и ограничения не состоялись. Затем, в апреле были введены временные ограничения на импорт мяса и живых свиней. Эти меры были результатом обнаружения генетического материала АЧС в свинине.